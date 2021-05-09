"Монако" Головина переиграл "Реймс"
Фото: YouTube
В 36-м туре французской Лиги 1 "Монако" одолел "Реймс".
Благодаря победе "монегаски" вернулись на третье место.
"Реймс" - "Монако" 0:1
Гол: Матазо, 20 - 0:1
"Реймс": Райкович, Конан, Фас, Фоке, Абдельхамид, Кассама (Кутеса, 65), Шавалерен, Кафаро (Флип, 66), Мунеци, Мбуку (Туре, 75), Диа (Сирхейс, 86).
"Монако": Лекомт, Кайо Энрике, Марипан, Бадиашиле, Агиляр (Матсима, 90), Тчуамени, Матазо (Желсон Мартинш, 65), Фофана, Дисаси (Сидибе, 65), Бен-Йеддер (Головин, 80), Фолланд (Балло-Туре, 90).
"Анжер" - "Дижон" 3:0
Голы: Фюльжени, 7 - 1:0, Аллагбе (аг), 50 - 2:0, Дьони, 89 - 3:0
"Анжер": Бернардони, Павлович, Манко, Тома, Капель, Мангани, Амаду (Бобишон, 14), Фюльжени (Перейра Лаже, 70), Эль-Мелали (Кабо, 70), Тиуб (Чо, 85), Баокен (Дьони, 70).
"Дижон": Аллагбе, Шафик, Музинга, Экюэль-Манга, Панзо, Эбимбе, Добре (Камара, 66), Балде (Конате, 83), Марье (Загре, 70), Ндонг, Саммаритано (Шуйар, 71).
"Ницца" - "Брест" 3:2
Голы: Мунье, 4 - 0:1, Рони Лопеш, 38 - 1:1, Мунье, 43 - 1:2, Будауи, 61 - 2:2, Камара, 89 - 3:2
"Ницца": Бенитес, Данилюк (Пельмар, 80), Салиба, Камара, Аталь (Тюрам, 56), Рони Лопеш (Гуири, 66), Будауи (Ндойе, 79), Клод-Морис, Ле-Мелу, Тодибо, Дольберг.
"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Пьер-Габриэль, Шардонне, Перро, Жан Лукас (Маньетти, 67), Февр, Белькебла, Онора, Мунье (Кардона, 80), Шарбонье (Ле Дуарон, 85).
Удаление: Ле-Мелу (52).
"Метц" - "Ним" 0:3
Голы: Фомба, 61 - 0:1, Рипар (пен), 67 - 0:2, Ферхат, 89 - 0:3
"Метц": Укиджа, Сантонз, Бойе (Куяте, 54), Бронн, Юдоль, Маига, Ндорам (Траоре, 66), Сарр, Булая (Гуйе, 60), Ньян (Амброз, 67), Яде (Вагнер, 59).
"Ним": Рене, Мелинг, Ландр, Уэда, Паки (Бюрне, 76), Кубас (До, 84), Элиассон (Шадли, 89), Ферхат (Алинви, 90), Фомба, Коне (Doucouré, 84), Рипар.
"Страсбур" - "Монпелье" 2:3
Голы: Лаборд, 36 - 0:1, Делор, 46 - 0:2, Лаборд, 49 - 0:3, Ажорк, 69 - 1:3, Зои, 90 - 2:3
"Страсбур": Зельс, Каси (Кароль, 66), Джику, Митрович, Гильбер, Лиэнар (Сиссоко, 54), Ахолу (Прцич, 82), Томассон, Белльгард (Саи, 54), Ажорк, Диалло (Зои, 82).
"Монпелье": Берто, Илтон, Суке (Долли, 71), Конгре, Ристич, Самбия, Ле Таллек (Беншама, 77), Ферри (Шотар, 60), Мавидиди, Делор (Ваи, 77), Лаборд (Шкулетич, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13