"Монако" Головина переиграл "Реймс"

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"Монако" Головина переиграл "Реймс"Фото: YouTube

В 36-м туре французской Лиги 1 "Монако" одолел "Реймс".

Благодаря победе "монегаски" вернулись на третье место.

"Реймс" - "Монако" 0:1

Гол: Матазо, 20 - 0:1

"Реймс": Райкович, Конан, Фас, Фоке, Абдельхамид, Кассама (Кутеса, 65), Шавалерен, Кафаро (Флип, 66), Мунеци, Мбуку (Туре, 75), Диа (Сирхейс, 86).

"Монако": Лекомт, Кайо Энрике, Марипан, Бадиашиле, Агиляр (Матсима, 90), Тчуамени, Матазо (Желсон Мартинш, 65), Фофана, Дисаси (Сидибе, 65), Бен-Йеддер (Головин, 80), Фолланд (Балло-Туре, 90).


"Анжер" - "Дижон" 3:0

Голы: Фюльжени, 7 - 1:0, Аллагбе (аг), 50 - 2:0, Дьони, 89 - 3:0

"Анжер": Бернардони, Павлович, Манко, Тома, Капель, Мангани, Амаду (Бобишон, 14), Фюльжени (Перейра Лаже, 70), Эль-Мелали (Кабо, 70), Тиуб (Чо, 85), Баокен (Дьони, 70).

"Дижон": Аллагбе, Шафик, Музинга, Экюэль-Манга, Панзо, Эбимбе, Добре (Камара, 66), Балде (Конате, 83), Марье (Загре, 70), Ндонг, Саммаритано (Шуйар, 71).


"Ницца" - "Брест" 3:2

Голы: Мунье, 4 - 0:1, Рони Лопеш, 38 - 1:1, Мунье, 43 - 1:2, Будауи, 61 - 2:2, Камара, 89 - 3:2

"Ницца": Бенитес, Данилюк (Пельмар, 80), Салиба, Камара, Аталь (Тюрам, 56), Рони Лопеш (Гуири, 66), Будауи (Ндойе, 79), Клод-Морис, Ле-Мелу, Тодибо, Дольберг.

"Брест": Ларсоннер, Дюверн, Пьер-Габриэль, Шардонне, Перро, Жан Лукас (Маньетти, 67), Февр, Белькебла, Онора, Мунье (Кардона, 80), Шарбонье (Ле Дуарон, 85).

Удаление: Ле-Мелу (52).


"Метц" - "Ним" 0:3

Голы: Фомба, 61 - 0:1, Рипар (пен), 67 - 0:2, Ферхат, 89 - 0:3

"Метц": Укиджа, Сантонз, Бойе (Куяте, 54), Бронн, Юдоль, Маига, Ндорам (Траоре, 66), Сарр, Булая (Гуйе, 60), Ньян (Амброз, 67), Яде (Вагнер, 59).

"Ним": Рене, Мелинг, Ландр, Уэда, Паки (Бюрне, 76), Кубас (До, 84), Элиассон (Шадли, 89), Ферхат (Алинви, 90), Фомба, Коне (Doucouré, 84), Рипар.


"Страсбур" - "Монпелье" 2:3

Голы: Лаборд, 36 - 0:1, Делор, 46 - 0:2, Лаборд, 49 - 0:3, Ажорк, 69 - 1:3, Зои, 90 - 2:3

"Страсбур": Зельс, Каси (Кароль, 66), Джику, Митрович, Гильбер, Лиэнар (Сиссоко, 54), Ахолу (Прцич, 82), Томассон, Белльгард (Саи, 54), Ажорк, Диалло (Зои, 82).

"Монпелье": Берто, Илтон, Суке (Долли, 71), Конгре, Ристич, Самбия, Ле Таллек (Беншама, 77), Ферри (Шотар, 60), Мавидиди, Делор (Ваи, 77), Лаборд (Шкулетич, 60).

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