"Рома" разгромила "Кротоне"
Фото: twitter.com/officialasroma
В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Рома" уверенно разобралась с "Кротоне".
Благодаря победе "Рома" поднялась на 7-е место. От зоны еврокубков их отделяет 6 очков.
"Рома" - "Кротоне" 5:0
Голы: Майораль, 47 - 1:0, Пеллегрини, 70 - 2:0, Пеллегрини, 73 - 3:0, Мхитарян, 78 - 4:0, Майораль, 90 - 5:0
"Рома": Фузато, Карсдорп, Рожер (Жезус, 46), Рейнолдс (Сантон, 59), Кумбула, Кристанте (Залевски, 80), Пеллегрини, Дарбо (Бове, 80), Мхитарян, Педро (Пасторе, 67), Майораль.
"Кротоне": Кордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца (Рисполи, 46), Бенали (Дзанеллато, 72), Молина, Унас (Ривьер, 87), Чигарини (Петриччоне, 72), Жуниор Мессиас, Нванкво.
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|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
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|Удинезе
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|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17