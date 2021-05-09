"Рома" разгромила "Кротоне"

Фото: twitter.com/officialasroma

В рамках 35-го тура итальянской Серии А "Рома" уверенно разобралась с "Кротоне".

Благодаря победе "Рома" поднялась на 7-е место. От зоны еврокубков их отделяет 6 очков.

"Рома" - "Кротоне" 5:0

Голы: Майораль, 47 - 1:0, Пеллегрини, 70 - 2:0, Пеллегрини, 73 - 3:0, Мхитарян, 78 - 4:0, Майораль, 90 - 5:0

"Рома": Фузато, Карсдорп, Рожер (Жезус, 46), Рейнолдс (Сантон, 59), Кумбула, Кристанте (Залевски, 80), Пеллегрини, Дарбо (Бове, 80), Мхитарян, Педро (Пасторе, 67), Майораль.

"Кротоне": Кордац, Магальян, Големич, Джиджи, Реца (Рисполи, 46), Бенали (Дзанеллато, 72), Молина, Унас (Ривьер, 87), Чигарини (Петриччоне, 72), Жуниор Мессиас, Нванкво.

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