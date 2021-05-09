"Арсенал" победил "Вест Бромвич"
Фото: twitter.com/arsenal
В рамках 35-го тура АПЛ "Арсенал" одержал победу над "Вест Бромвичем".
Благодаря победе "канониры" поднялись на девятое место.
"Арсенал" - "Вест Бромвич" 3:1
Голы: Смит Роу, 29 - 1:0, Пепе, 35 - 2:0, Матеус Перейра, 67 - 2:1, Виллиан, 90 - 3:1
"Арсенал": Лено, Холдинг, Чемберс, Габриэл, Пепе, Смит Роу (Тирни, 63), Виллиан, Эль-Ненни, Мартинелли (Ляказетт, 60), Себальос (Парти, 76), Сака.
"Вест Бромвич": Джонстон, Бартли, Ферлонг, Аджайи, Таунсенд, Филлипс, Галлахер, Робинсон (Диангана, 68), Йокушлу, Матеус Перейра, Диань (Робсон-Кану, 56).
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|50
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|27
|44
|5
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|27
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|Тоттенхэм
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