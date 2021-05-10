ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1
Фото: twitter.com/psg_inside
В 36-м туре французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Ренном".
Парижане остаются на втором месте, однако отставание от "Лилля" увеличилось до трех очков.
"Ренн" - ПСЖ 1:1
Голы: Неймар (пен), 45 - 0:1, Гирасси, 70 - 1:1
"Ренн": Гомис, Агерд, Да Сильва, Мауасса (Далберт, 78), Траоре (Соппи, 90), Бурижо, Угошукву (Гренье, 61), Доку, Те, Терье (Диуф, 79), Гирасси (Дель Кастийо, 90).
ПСЖ: Навас, Кимпембе, Дагба (Флоренци, 80), Курзава (Диалло, 55), Маркиньос, Данилу Перейра, Эррера (Гуйе, 70), Ди Мария (Рафинья, 69), Дракслер (Икарди, 80), Кин, Неймар.
Удаление: Кимпембе (87).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13