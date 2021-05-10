ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1

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ПСЖ потерял очки в матче с "Ренном" и отстал от лидера Лиги 1Фото: twitter.com/psg_inside

В 36-м туре французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Ренном".

Парижане остаются на втором месте, однако отставание от "Лилля" увеличилось до трех очков.

"Ренн" - ПСЖ 1:1

Голы: Неймар (пен), 45 - 0:1, Гирасси, 70 - 1:1

"Ренн": Гомис, Агерд, Да Сильва, Мауасса (Далберт, 78), Траоре (Соппи, 90), Бурижо, Угошукву (Гренье, 61), Доку, Те, Терье (Диуф, 79), Гирасси (Дель Кастийо, 90).

ПСЖ: Навас, Кимпембе, Дагба (Флоренци, 80), Курзава (Диалло, 55), Маркиньос, Данилу Перейра, Эррера (Гуйе, 70), Ди Мария (Рафинья, 69), Дракслер (Икарди, 80), Кин, Неймар.

Удаление: Кимпембе (87).

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