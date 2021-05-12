Футболисты "Ювентуса" недовольны Пирло

Фото: инстаграм Андреа Пирло

Будущее наставника "Ювентуса" Андреа Пирло остается неопределенным.

По сведениям Football Italia, игрокам "старой синьоры" не нравятся методы работы тренера, в том числе слишком легкие тренировки.

Также футболистам не по душе некоторые публичные заявления Пирло. Например, перед игрой против "Милана" Пирло сказал, что Маккенни должен быть профессионалом на все 100 процентов, а не на 50.

Пирло возглавляет "Ювентус" с лета 2020 года. За три тура до конца клуб идет в Серии А на пятом месте.

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