Футболисты "Ювентуса" недовольны Пирло
Фото: инстаграм Андреа Пирло
Будущее наставника "Ювентуса" Андреа Пирло остается неопределенным.
По сведениям Football Italia, игрокам "старой синьоры" не нравятся методы работы тренера, в том числе слишком легкие тренировки.
Также футболистам не по душе некоторые публичные заявления Пирло. Например, перед игрой против "Милана" Пирло сказал, что Маккенни должен быть профессионалом на все 100 процентов, а не на 50.
Пирло возглавляет "Ювентус" с лета 2020 года. За три тура до конца клуб идет в Серии А на пятом месте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17