"Фиорентина" Кокорина сыграла вничью с "Кальяри"

Теги фиорентинакальяри

"Фиорентина" Кокорина сыграла вничью с "Кальяри"Фото: Livesport

В 36-м туре итальянской Серии А "Фиорентина" сыграла вничью с "Кальяри".

Отметим, что россиянин Александр Кокорин провел матч на скамейке запасных.

За два тура до конца чемпионата "фиалки" занимают 13-е место, "Кальяри" - 15-е.

"Кальяри" - "Фиорентина" 0:0

"Кальяри": Краньо, Чеппителли, Ликояннис (Черри, 86), Годин, Дзаппа (Карбони, 46), Марин (Дейола, 70), Нандес, Данкан, Жоао Педро, Наингголан, Паволетти.

"Фиорентина": Дронговски (Терраччано, 46), Бираги, Пеццелья, Игор Жулио, Касерес (Венути, 71), Амрабат, Пульгар, Бонавентура (Кальехон, 70), Миленкович, Влахович, Куаме (Кастровилли, 63).

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