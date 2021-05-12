ЦСКА готов продать трех легионеров

Фото: Википедия/Автор неизвестен

ЦСКА в летнее трансферное окно готов расстаться сразу с тремя легионерами.

Как сообщает Sport24, речь идет о Кристияне Бистровиче, Яке Бийоле и Седрике Гогуа.

Напомним, что Бийол находится в аренде в "Ганновере", Гогуа - в "Роторе", а Бистрович - в "Касымпаше".

За тур до конца РПЛ ЦСКА занимает шестое место.

Читайте также: Агент Омюра отреагировал на информацию об интересе ЦСКА. | http://soccernews.ru