"Локомотив" снова теряет Баринова

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"Локомотив" снова теряет БариноваФото: Sports.ru

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов травмировался в финале Кубка России против "Крыльев Советов" (3:1).

Футболист получил повреждение после получаса игры. Он доиграл до конца тайма после чего был заменен на Даниила Куликова.

Напомним, что первую половину текущего сезона Баринов пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена, который он получил в августе 2020 года.

В этом сезоне Баринов принял участие в 17 матчах, забил один гол и отдал один ассист.

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