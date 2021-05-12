"Локомотив" снова теряет Баринова
Фото: Sports.ru
Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов травмировался в финале Кубка России против "Крыльев Советов" (3:1).
Футболист получил повреждение после получаса игры. Он доиграл до конца тайма после чего был заменен на Даниила Куликова.
Напомним, что первую половину текущего сезона Баринов пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена, который он получил в августе 2020 года.
В этом сезоне Баринов принял участие в 17 матчах, забил один гол и отдал один ассист.
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