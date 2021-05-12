Лэмпард может возглавить середняк АПЛ

Теги кристал пэласфрэнк лэмпард

Лэмпард может возглавить середняк АПЛФото: ФК "Челси"

Фрэнк Лэмпард может стать новым тренером "Кристал Пэлас".

Как сообщает Telegraph, Лэмпарда рассматривают в качестве основного кандидата на замену Рою Ходжсону, чей контракт истекает этим летом.

За три тура до конца чемпионата "Кристал Пэлас" идет в АПЛ на 13-м месте.

Напомним, что последним клубом Лэмпарда был "Челси", который он тренировал с июля 2019 по январь 2021 года.

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