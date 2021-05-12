Лэмпард может возглавить середняк АПЛ
Фото: ФК "Челси"
Фрэнк Лэмпард может стать новым тренером "Кристал Пэлас".
Как сообщает Telegraph, Лэмпарда рассматривают в качестве основного кандидата на замену Рою Ходжсону, чей контракт истекает этим летом.
За три тура до конца чемпионата "Кристал Пэлас" идет в АПЛ на 13-м месте.
Напомним, что последним клубом Лэмпарда был "Челси", который он тренировал с июля 2019 по январь 2021 года.
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