Лэмпард может возглавить середняк АПЛ

Фото: ФК "Челси"

Фрэнк Лэмпард может стать новым тренером "Кристал Пэлас".

Как сообщает Telegraph, Лэмпарда рассматривают в качестве основного кандидата на замену Рою Ходжсону, чей контракт истекает этим летом.

За три тура до конца чемпионата "Кристал Пэлас" идет в АПЛ на 13-м месте.

Напомним, что последним клубом Лэмпарда был "Челси", который он тренировал с июля 2019 по январь 2021 года.

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