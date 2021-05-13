Роналду быстрее всех в истории "Ювентуса" забил 100 голов

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Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметился голом в игре против "Сассуоло" (3:1).

Таким образом, португалец забил 100-й гол в составе туринского клуба.

Как сообщает Opta Sports, Роналду забил 100 голов быстрее всех в истории "Ювентуса". Он сделал это в течение первых трех сезонов.

Роберто Баджо и Омар Сивори достигли этой отметки на 4-й сезон в клубе, Мишель Платини - в 5-м.

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