Роналду стал автором уникального достижения

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Роналду стал автором уникального достиженияФото: MARCA

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду забил 100-й гол в составе туринцев.

По сведениям ESPN, 36-летний португалец стал первым футболистом в истории, который забил 100 и более голов, выступая за клубы трех разных стран.

На счету Роналду 450 голов в составе "Реала" и 118 голов за "Манчестер Юнайтед". Также он отметился 103 голами за сборную Португалии.

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