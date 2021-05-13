Агуэро близок к переходу в "Барселону"
Фото: инстаграм Серхио Агуэро/Автор неизвестен
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, судя по всему, продолжит карьеру в "Барселоне".
По сведениям Diario Sport, каталонцы достигли принципиальной договоренности о переходе 32-летнего аргентинца. Агуэро присоединится к "Барсе" 1 июля в качестве свободного агента и подпишет двухлетний контракт.
Отмечается, что наставник "Барсы" Рональд Куман не против подписания аргентинца, однако при условии, что его приход не повлияет на подписание Мемфиса Депая.
Кроме того, Агуэро согласился на снижение своих финансовых требований, так как давно мечтал выступать в одной команде со своим другом Лионелем Месси.
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|2
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|19
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|35
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|5
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
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|20
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|Эспаньол
|20
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