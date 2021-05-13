"Вильярреал" добыл победу над "Вальядолидом"

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"Вильярреал" добыл победу над "Вальядолидом"Фото: twitter.com/villarrealcf

В рамках 36-го тура испанской Ла лиги "Вильярреал" на выезде обыграл "Вальядолид".

"Желтая субмарина" по-прежнему занимает седьмое место. От зоны Лиги Европы их отделяет одно очко.

"Вальядолид" - "Вильярреал" 0:2

Голы: Жерар Морено, 68 - 0:1, Капу, 90 - 0:2

"Вальядолид": Роберто, Янко, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес (Алькарас, 55), Меса (Гвардиола, 55), Тони Вилья (Маркос Андре, 74), Плано (Мичел, 75), Сан-Эметерио (Оливас, 74), Эль-Ямик, Вейсман.

"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Тригерос (Алекс Баэна, 90), Парехо, Капу, Мойсес Гомес (Альберто Морено, 90), Жерар Морено, Пако Алькасер (Пино, 61).

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