"Вильярреал" добыл победу над "Вальядолидом"
Фото: twitter.com/villarrealcf
В рамках 36-го тура испанской Ла лиги "Вильярреал" на выезде обыграл "Вальядолид".
"Желтая субмарина" по-прежнему занимает седьмое место. От зоны Лиги Европы их отделяет одно очко.
"Вальядолид" - "Вильярреал" 0:2
Голы: Жерар Морено, 68 - 0:1, Капу, 90 - 0:2
"Вальядолид": Роберто, Янко, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Хоакин Фернандес (Алькарас, 55), Меса (Гвардиола, 55), Тони Вилья (Маркос Андре, 74), Плано (Мичел, 75), Сан-Эметерио (Оливас, 74), Эль-Ямик, Вейсман.
"Вильярреал": Асенхо, Пенья, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Тригерос (Алекс Баэна, 90), Парехо, Капу, Мойсес Гомес (Альберто Морено, 90), Жерар Морено, Пако Алькасер (Пино, 61).
Читайте также: "Атлетико" одержал победу над "Реал Сосьедадом". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Депай пошел на снижение финансовых требований ради перехода в "Барселону"
-
Фанаты "Манчестер Юнайтед" снова проводят акцию против владельцев клуба
-
"Астон Вилла" и "Эвертон" не выявили победителя
-
"Вильярреал" добыл победу над "Вальядолидом"
-
Киевское "Динамо" выиграло Кубок Украины
-
Агуэро близок к переходу в "Барселону"
-
Полиция расчищала дорогу к "Олд Траффорд" для автобуса "Ливерпуля"
-
Правительство РФ одобрило законопроект о борьбе с договорными матчами
-
"Краснодар" нацелился на опорника "Крыльев Советов"
-
Зидан сожалеет об аренде Эдегора в "Арсенал"
-
Дмитрий Комбаров покинет "Крылья Советов"
-
Агент Влашича рассказал о состоянии игрока
-
"Арсенал" хочет продлить контракт с Смит-Роу
-
Араухо снова получил травму
-
Горетцка призвал футболистов раскрывать свою ориентацию
-
Коларов перенес хирургическое вмешательство
-
Маслов может не сыграть с "Ахматом"
-
1
Гвардиола рассказал о том, как "Сити" праздновал чемпионство
-
Семак рассказал о психологической составляющей в сезоне 20/21
-
Джикия получил диплом МГОУ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14