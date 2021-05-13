Стало известно возможное место проведения матча за Суперкубок России

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Стало известно возможное место проведения матча за Суперкубок РоссииФото: Андрей Аносов / "Зенит"

Калининград может принять матч за Суперкубок России.

"Заявка подана, однако все находится на рассмотрении РФС. Калининград готов принять", - заявил министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.

Напомним, что Суперкубок разыграют "Зенит" и "Локомотив". Матч запланирован на 18 июля.

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