Стало известно возможное место проведения матча за Суперкубок России
Фото: Андрей Аносов / "Зенит"
Калининград может принять матч за Суперкубок России.
"Заявка подана, однако все находится на рассмотрении РФС. Калининград готов принять", - заявил министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко.
Напомним, что Суперкубок разыграют "Зенит" и "Локомотив". Матч запланирован на 18 июля.
Читайте также: "Зенит" и "Локомотив" встретятся в матче за Суперкубок России. | http://soccernews.ru
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