ПСЖ не отказался от подписания Рамоса

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ПСЖ по-прежнему заинтересован в капитане "Реала" Серхио Рамосе.

По сведениям AS, парижане хотят воспользоваться тем, что "Реал" не может договориться с игроком о новом контракте. Кроме того, ПСЖ обещал Неймару усилить состав в краткосрочной и среднесрочной перспективах.

Напомним, что "Реал" предлагает Рамосу контракт на один сезон с 10-процентым снижением зарплаты. Однако футболист хочет получить двухлетнее соглашение.

Рамос примет решение о своем будущем в конце сезона.

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