"Монако" вышел в финал Кубка Франции

Фото: twitter.com/as_monaco

В полуфинале Кубка Франции "Монако" разгромил "Рюмийи-Вальер".

Таким образом, монегаски вышли в финал турнира, где сыграют против ПСЖ.

"Рюмийи-Вальер" - "Монако" 1:5

Голы: Пеже, 20 - 1:0, Бозон, 27 - 1:1, Тчуамени, 32 - 1:2, Бен-Йеддер, 55 - 1:3, Фабрегас, 78 - 1:4, Головин, 82 - 1:5

"Монако": Маецки, Дисаси, Балло-Туре, Матсима, Сидибе, Тчуамени (Фофана, 79), Желсон Мартинш (Декарпантри, 83), Фабрегас (Флорентину, 79), Матазо, Фолланд (Головин, 71), Бен-Йеддер (Агиляр, 71).

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