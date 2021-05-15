"Бавария" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 33-го тура Бундеслиги
Фото: twitter.com/fcbayern
Представляем результаты матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.
"Арминия" - "Хоффенхайм" 1:1
Голы: Крамарич, 5 - 0:1, Фогльзаммер, 23 - 1:1
"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Хартель, 79), Майер (Кунце, 89), Доан (Шипплок, 89), Фогльзаммер (Суку, 79), Клос.
"Хоффенхайм": Пентке, Кадержабек, Акпогума (Фогт, 66), Пош, Сессеньон (Йон, 62), Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян (Рюттер, 83), Сков (Гачинович, 62), Бебу.
"Боруссия" М - "Штутгарт" 1:2
Голы: Штиндль, 45 - 1:0, Эндо, 72 - 1:1, Калайджич, 77 - 1:2
"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль, Крамер (Вольф, 84), Хофманн (Лазаро, 64), Нойхаус (Закария, 78), Плеа (Эмболо, 78), Тюрам.
"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 33), Соса (Чурлинов, 63), Массимо, Каразор, Эндо, Томми (Кастро, 63), Ферстер (Дидави, 83), Калайджич (Аль-Гаддиуи, 83).
"Байер" - "Унион Берлин" 1:1
Голы: Виртц, 26 - 1:0, Похьянпало, 72 - 1:1
"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай, Амири (Бельараби, 68), Виртц (Бендер, 90), Диаби, Шик (Грэй, 84).
"Унион Берлин": Люте, Триммель (Беккер, 66), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц (Бюльтер, 66), Гентнер (Грисбек, 84), Андрих, Крузе, Ингвартсен (Авонийи, 55), Муса (Похьянпало, 55).
"Фрайбург" - "Бавария" 2:2
Голы: Левандовски (пен), 26 - 0:1, Гульде, 29 - 1:1, Сане, 53 - 1:2, Гюнтер, 81 - 2:2
"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Чжон Ву Ен, 72), Гульде, Линхарт, Гюнтер, Шаллаи (Шмид, 62), Грифо, Хефлер, Сантамария (Кайтель, 73), Петерсен (Хаберер, 61), Демирович (Хелер, 56).
"Бавария": Нюбель, Зюле (Сарр, 73), Боатенг, Люка Эрнандес (Рока, 61), Дэвис, Алаба, Киммих, Мюллер (Толиссо, 62), Левандовски, Гнабри, Сане (Коман, 73).
"Герта" - "Кельн" 0:0
"Герта": Шволов, Клюнтер, Боята, Альдерете, Торунарига (Платтенхардт, 46), Дардаи (Штарк, 67), Лекки, Радонич (Зефейк, 79), Дилросун (Михельбринк, 67), Аскасибар, Нганкам (Winkler, 90).
"Кельн": Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 86), Чихос, Борнаув, Якобс, Кайнц (Хорн, 60), Дрекслер (Вольф, 60), Дуда, Схири, Реджбечай (Озджан, 71), Андерссон (Тильманн, 71).
"Шальке" - "Айнтрахт" 4:3
Голы: Хунтелар, 15 - 1:0, Андре Силва, 29 - 1:1, Ндика, 51 - 1:2, Идризи, 52 - 2:2, Флик, 60 - 3:2, Хопп, 64 - 4:2, Андре Силва, 72 - 4:3
"Шальке": Фэрманн, Мустафи, Сане, Беккер, Очипка, Айдин (Matriciani, 67), Харит, Идризи (Скрибски, 77), Флик, Хунтелар (Пасиенсия, 55), Ут (Хопп, 46).
"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика (Роде, 65), Тута (Ахе, 84), Чендлер, Хасебе, Костич, Соу (Хрустич, 65), Камада (Йович, 67), Юнес (Цубер, 67), Андре Силва.
"Аугсбург" - "Вердер" 2:0
Голы: Хедира, 57 - 1:0, Калиджури (пен), 90 - 2:0
"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Моравек (Бенеш, 71), Хан (Грегорич, 90), Хедира, Варгас, Рихтер (Калиджури, 70), Нидерлехнер (Финнбогасон, 75).
"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Топрак (Фридль, 56), Аугустинссон, Гросс, Битенкур (Осако, 81), Эггештайн (Эррас, 90), Фюллькруг, Зельке (Рашица, 56), Сарджент.
Удаления: Варгас (13), Гросс (49).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20