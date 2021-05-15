"Бавария" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 33-го тура Бундеслиги

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"Бавария" сыграла вничью с "Фрайбургом" и другие результаты 33-го тура БундеслигиФото: twitter.com/fcbayern

Представляем результаты матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.

"Арминия" - "Хоффенхайм" 1:1

Голы: Крамарич, 5 - 0:1, Фогльзаммер, 23 - 1:1

"Арминия": Ортега, Брюннер, Нильссон, Пипер, Лукоки, Притль, Окугава (Хартель, 79), Майер (Кунце, 89), Доан (Шипплок, 89), Фогльзаммер (Суку, 79), Клос.

"Хоффенхайм": Пентке, Кадержабек, Акпогума (Фогт, 66), Пош, Сессеньон (Йон, 62), Гриллич, Самассеку, Крамарич, Адамян (Рюттер, 83), Сков (Гачинович, 62), Бебу.


"Боруссия" М - "Штутгарт" 1:2

Голы: Штиндль, 45 - 1:0, Эндо, 72 - 1:1, Калайджич, 77 - 1:2

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебайни, Штиндль, Крамер (Вольф, 84), Хофманн (Лазаро, 64), Нойхаус (Закария, 78), Плеа (Эмболо, 78), Тюрам.

"Штутгарт": Кобель, Кемпф, Антон, Мавропанос (Штенцель, 33), Соса (Чурлинов, 63), Массимо, Каразор, Эндо, Томми (Кастро, 63), Ферстер (Дидави, 83), Калайджич (Аль-Гаддиуи, 83).   


"Байер" - "Унион Берлин" 1:1

Голы: Виртц, 26 - 1:0, Похьянпало, 72 - 1:1

"Байер": Градецки, Драгович, Та, Тапсоба, Венделл, Арангис, Демирбай, Амири (Бельараби, 68), Виртц (Бендер, 90), Диаби, Шик (Грэй, 84).

"Унион Берлин": Люте, Триммель (Беккер, 66), Кнохе, Фридрих, Шлоттербек, Ленц (Бюльтер, 66), Гентнер (Грисбек, 84), Андрих, Крузе, Ингвартсен (Авонийи, 55), Муса (Похьянпало, 55).


"Фрайбург" - "Бавария" 2:2

Голы: Левандовски (пен), 26 - 0:1, Гульде, 29 - 1:1, Сане, 53 - 1:2, Гюнтер, 81 - 2:2

"Фрайбург": Флеккен, Кюблер (Чжон Ву Ен, 72), Гульде, Линхарт, Гюнтер, Шаллаи (Шмид, 62), Грифо, Хефлер, Сантамария (Кайтель, 73), Петерсен (Хаберер, 61), Демирович (Хелер, 56).

"Бавария": Нюбель, Зюле (Сарр, 73), Боатенг, Люка Эрнандес (Рока, 61), Дэвис, Алаба, Киммих, Мюллер (Толиссо, 62), Левандовски, Гнабри, Сане (Коман, 73).


"Герта" - "Кельн" 0:0

"Герта": Шволов, Клюнтер, Боята, Альдерете, Торунарига (Платтенхардт, 46), Дардаи (Штарк, 67), Лекки, Радонич (Зефейк, 79), Дилросун (Михельбринк, 67), Аскасибар, Нганкам (Winkler, 90).

"Кельн": Хорн, Шмитц (Эхизибуэ, 86), Чихос, Борнаув, Якобс, Кайнц (Хорн, 60), Дрекслер (Вольф, 60), Дуда, Схири, Реджбечай (Озджан, 71), Андерссон (Тильманн, 71).  


"Шальке" - "Айнтрахт" 4:3

Голы: Хунтелар, 15 - 1:0, Андре Силва, 29 - 1:1, Ндика, 51 - 1:2, Идризи, 52 - 2:2, Флик, 60 - 3:2, Хопп, 64 - 4:2, Андре Силва, 72 - 4:3

"Шальке": Фэрманн, Мустафи, Сане, Беккер, Очипка, Айдин (Matriciani, 67), Харит, Идризи (Скрибски, 77), Флик, Хунтелар (Пасиенсия, 55), Ут (Хопп, 46).

"Айнтрахт": Трапп, Хинтереггер, Ндика (Роде, 65), Тута (Ахе, 84), Чендлер, Хасебе, Костич, Соу (Хрустич, 65), Камада (Йович, 67), Юнес (Цубер, 67), Андре Силва.


"Аугсбург" - "Вердер" 2:0

Голы: Хедира, 57 - 1:0, Калиджури (пен), 90 - 2:0

"Аугсбург": Гикевич, Гумны, Гауэлеу, Оксфорд, Яго, Моравек (Бенеш, 71), Хан (Грегорич, 90), Хедира, Варгас, Рихтер (Калиджури, 70), Нидерлехнер (Финнбогасон, 75).

"Вердер": Павленка, Гебре Селассие, Мойсандер, Топрак (Фридль, 56), Аугустинссон, Гросс, Битенкур (Осако, 81), Эггештайн (Эррас, 90), Фюллькруг, Зельке (Рашица, 56), Сарджент.

Удаления: Варгас (13), Гросс (49).  

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Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
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