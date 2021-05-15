ЦСКА согласовал контракт с Мухиным

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Хавбек "Локомотива" Максим Мухин, вероятно, перейдет в ЦСКА.

Как сообщает Eurostavka, "армейцы" согласовали с 19-летним игроком контракт на пять лет.

Отмечается. что трансфер Мухина обойдется ЦСКА в 15 миллионов рублей.

Напомним, что Мухин дебютировал за основную команду "Локомотива" в ноябре 2020 года.

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