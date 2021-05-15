Кержаков покинул "Томь" после вылета из ФНЛ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Наставник "Томи" Александр Кержаков принял решение покинуть клуб.

"Я все решил ещe после матча с "Енисеем", я уведомил об этом руководство. Я не остаюсь здесь на следующий год, называть причины не буду", - приводит слова Кержакова сайт ФНЛ.

Кержаков возглавлял "Томь" с сентября 2020 года. До этого он работал только в штабе юношеской сборной России.

По итогам сезона "Томь" вылетела из ФНЛ в низший дивизион.

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