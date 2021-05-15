Стало известно возможное место работы Кержакова

Теги россия до 21 годаалександр кержаков

Стало известно возможное место работы Кержакова Фото твиттер ФНЛ

Александр Кержаков, возможно, не надолго останется без работы.

По сведениям "Матч ТВ", Кержаков может стать новым тренером молодежной сборной России.

Напомним, что ранее Кержаков покинул "Томь", которую тренировал с осени 2020 года. По итогам сезона клуб вылетел из ФНЛ.

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