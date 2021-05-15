Стало известно возможное место работы Кержакова

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Александр Кержаков, возможно, не надолго останется без работы.

По сведениям "Матч ТВ", Кержаков может стать новым тренером молодежной сборной России.

Напомним, что ранее Кержаков покинул "Томь", которую тренировал с осени 2020 года. По итогам сезона клуб вылетел из ФНЛ.

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