Каборе анонсировал свой уход из "Динамо"
Фото: ФК "Динамо"
Хавбек "Динамо" Шарль Каборе заявил, что уйдет клуба.
"Мое соглашение с "Динамо" истекает, новое мы подписывать не будем. Много разговаривал с руководством, и мы пришли к такому решению. Мне нет смысла оставаться дальше, так как получаю мало игрового времени.
С Россией всe не так категорично. Мне здесь комфортно, моя семья не против здесь остаться. Сейчас у меня есть два предложения от российских клубов, есть интерес из Турции. Пока рано называть команды, однако сразу после сезона мы определимся с новым местом.
Думаю, ещe пять-шесть лет я смогу выступать на высоком уровне. Мне 33 года, но это просто цифры, они ни о чeм не говорят", - приводит слова Каборе Metaratings.
Каборе выступает за "Динамо" с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в 20 играх.
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