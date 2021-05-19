"Кальяри" отрицает интерес к Кокорину

Теги кальярифиорентинаалександр кокорин

"Кальяри" отрицает интерес к Кокорину Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Спортивный директор "Кальяри" Стефано Капозукка отреагировал на слухи об интересе клуба к форварду "Фиорентины" Александру Кокорину.

"Это исключено. У нас нет к нему интереса", - заявил Капозукка.

Ранее сообщалось, что россиянин может стать частью сделки по покупке голкипера "Кальяри" Алессио Краньо.

Кокорин перешел в "Фиорентину" минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. В составе "фиалок" он провел три игры.

Читайте также: Кокорин может перейти в "Кальяри". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов