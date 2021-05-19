"Кальяри" отрицает интерес к Кокорину
Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен
Спортивный директор "Кальяри" Стефано Капозукка отреагировал на слухи об интересе клуба к форварду "Фиорентины" Александру Кокорину.
"Это исключено. У нас нет к нему интереса", - заявил Капозукка.
Ранее сообщалось, что россиянин может стать частью сделки по покупке голкипера "Кальяри" Алессио Краньо.
Кокорин перешел в "Фиорентину" минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. В составе "фиалок" он провел три игры.
Читайте также: Кокорин может перейти в "Кальяри". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Лента новостей
-
Чорлука проигнорировал предложение от ЦСКА
-
"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"
-
Форвард "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Аргентины
-
Агент Жиру прокомментировал слухи об интересе "Спартака"
-
1
Лапорта хочет оценить финансовые последствия увольнения Кумана
-
"Кальяри" отрицает интерес к Кокорину
-
Лэмпард высказался о своей работе в "Челси"
-
Защитник "Спортинга" отказывается переходить в "Динамо"
-
"Газпром Арена" идет 21-й в рейтинге лучших стадионов мира
-
Хедира завершит карьеру по окончании сезона
-
Ловрен высказался о травмах в "Ливерпуле"
-
"Манчестер Юнайтед" интересуется лидером "Саутгемптона"
-
Ари высказался о будущем клубе
-
"Милан" может подписать Оливье Жиру
-
1
Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны"
-
Малком стал лучшим игроком сезона в РПЛ по важному статистическому показателю
-
Юрий Семин поделился мнением о будущем Хвичи
-
ЦСКА предложил новый контракт Дзагоеву
-
Стал известен расширенный список игроков сборной Финляндии на Евро-2020
-
Бергкамп введен в Зал славы АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17