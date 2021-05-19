"Кальяри" отрицает интерес к Кокорину

Фото: инстаграм Кокорина/Автор неизвестен

Спортивный директор "Кальяри" Стефано Капозукка отреагировал на слухи об интересе клуба к форварду "Фиорентины" Александру Кокорину.

"Это исключено. У нас нет к нему интереса", - заявил Капозукка.

Ранее сообщалось, что россиянин может стать частью сделки по покупке голкипера "Кальяри" Алессио Краньо.

Кокорин перешел в "Фиорентину" минувшей зимой за 4,5 миллиона евро. В составе "фиалок" он провел три игры.

Читайте также: Кокорин может перейти в "Кальяри". | http://soccernews.ru