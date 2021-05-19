Мбаппе и ПСЖ не могут согласовать срок действия нового контракта

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Мбаппе и ПСЖ не могут согласовать срок действия нового контракта Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще ведет переговоры с клубом о продлении контракта.

Как сообщает Marca, стороны не могут придти к согласию в вопросе срока действия нового соглашения.

ПСЖ настаивает на контракте до 2025 года с возможностью ухода в 2024 году. Однако футболист предлагает вариант с контрактом до 2023 года с опцией ухода в 2022 году.

Напомним, что одним из главных претендентов на Мбаппе является "Реал".

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