Мбаппе и ПСЖ не могут согласовать срок действия нового контракта
Фото: инстаграм Мбаппе/Автор неизвестен
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе все еще ведет переговоры с клубом о продлении контракта.
Как сообщает Marca, стороны не могут придти к согласию в вопросе срока действия нового соглашения.
ПСЖ настаивает на контракте до 2025 года с возможностью ухода в 2024 году. Однако футболист предлагает вариант с контрактом до 2023 года с опцией ухода в 2022 году.
Напомним, что одним из главных претендентов на Мбаппе является "Реал".
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