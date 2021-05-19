"Арсенал" в компенсированное время вырвал победу над "Кристал Пэлас"
Фото: twitter.com/arsenal
В рамках 37-го тура АПЛ "Арсенал" добыл победу над "Кристал Пэлас".
Благодаря победе "канониры" поднялись на девятое место. От зоны еврокубков их отделяет одно очко.
"Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:3
Голы: Пепе, 35 - 0:1, Бентеке, 62 - 1:1, Мартинелли, 90 - 1:2, Пепе, 90 - 1:3
"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Митчелл, Уорд, Куяте, Шлупп, Таунсенд, Маккарти (Ридевалд, 82), Заа, Бентеке (Айю, 79).
"Арсенал": Лено, Тирни (Джака, 78), Чемберс, Холдинг, Габриэл, Смит Роу, Сака (Эдегор, 65), Эль-Ненни, Парти (Мартинелли, 78), Пепе, Обамеянг.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18