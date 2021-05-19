"Арсенал" в компенсированное время вырвал победу над "Кристал Пэлас"

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"Арсенал" в компенсированное время вырвал победу над "Кристал Пэлас"Фото: twitter.com/arsenal

В рамках 37-го тура АПЛ "Арсенал" добыл победу над "Кристал Пэлас".

Благодаря победе "канониры" поднялись на девятое место. От зоны еврокубков их отделяет одно очко.

"Кристал Пэлас" - "Арсенал" 1:3

Голы: Пепе, 35 - 0:1, Бентеке, 62 - 1:1, Мартинелли, 90 - 1:2, Пепе, 90 - 1:3

"Кристал Пэлас": Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, Митчелл, Уорд, Куяте, Шлупп, Таунсенд, Маккарти (Ридевалд, 82), Заа, Бентеке (Айю, 79).

"Арсенал": Лено, Тирни (Джака, 78), Чемберс, Холдинг, Габриэл, Смит Роу, Сака (Эдегор, 65), Эль-Ненни, Парти (Мартинелли, 78), Пепе, Обамеянг.

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