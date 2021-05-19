"Ювентус" - обладатель Кубка Италии
Фото: twitter.com/juventusfc
В финальном матче Кубка Италии "Ювентус" одержал победу над "Аталантой".
Открыл счет в матче хавбек "Юве" Деян Кулусевски, отправив мяч в сетку красивым обводящим ударом. Спустя 10 минут украинец Руслан Малиновский сравнял счет. Точку в матче поставил Федерико Кьеза.
Для "Ювентуса" эта победа в кубке стала 14-й в истории, что является лучшим показателем в турнире.
"Аталанта" - "Ювентус" 1:2
Голы: Кулусевски, 31 - 0:1, Малиновский, 41 - 1:1, Кьеза, 73 - 1:2
"Аталанта": Голлини, Хатебур (Иличич, 76), Ромеро, Толои (Гимшити, 76), Гозенс (Миранчук, 83), Малиновский (Муриэль, 68), де Рон, Пессина (Пашалич, 68), Фройлер, Паломино, Сапата.
"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Данило, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кулусевски (Бонуччи, 83), Маккенни, Кьеза (Дибала, 74), Роналду.
Удаление: Толои (88).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17