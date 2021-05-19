"Ювентус" - обладатель Кубка Италии

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"Ювентус" - обладатель Кубка ИталииФото: twitter.com/juventusfc

В финальном матче Кубка Италии "Ювентус" одержал победу над "Аталантой".

Открыл счет в матче хавбек "Юве" Деян Кулусевски, отправив мяч в сетку красивым обводящим ударом. Спустя 10 минут украинец Руслан Малиновский сравнял счет. Точку в матче поставил Федерико Кьеза.

Для "Ювентуса" эта победа в кубке стала 14-й в истории, что является лучшим показателем в турнире.

"Аталанта" - "Ювентус" 1:2

Голы: Кулусевски, 31 - 0:1, Малиновский, 41 - 1:1, Кьеза, 73 - 1:2

"Аталанта": Голлини, Хатебур (Иличич, 76), Ромеро, Толои (Гимшити, 76), Гозенс (Миранчук, 83), Малиновский (Муриэль, 68), де Рон, Пессина (Пашалич, 68), Фройлер, Паломино, Сапата.

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Данило, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кулусевски (Бонуччи, 83), Маккенни, Кьеза (Дибала, 74), Роналду.

Удаление: Толои (88).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Среднюю простыню ты накатал , средне меня удовлетворил. . . Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е О-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо ...

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lesnovsky

Ну, то что ты дэбил - это все знают, даже дв... А карыч - это твой будущий ник??? ... Или кто??... Ты их меняешь, как португальская проститутка команды.... Хе-хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Все знают кто я такой....А Карыч - твой страшный сон,который боишься как огня.Да?Хе-хе ...И к твоему сведению здесь нельзя менять ники ... Хе-хе ...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Лесновски,ау!Шакал , где ты ? Хе-хе ...

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lesnovsky

Видать, педрило, что сильно я тебя достал и ты не можешь без меня?.. Хе.. Ты что-то хотел у меня спросить?...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Разрешаю тебе ныть по поводу Юве , Кубка и т.д.Хе-хе ...

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lesnovsky

Так ныл это замыкалду: по поводу того, что не замкнул, по поводу того, что не его лучшим признали.. Хотя как можно тень от тени лучшим признать?.. По поводу того, что ЛЕ корячится и Спортинг на горизонте - потому что никто никуда не берет.... И когда ты плагиатом закончишь заниматься - хе-хе - это мое???... Или мозгов не хватает свое что-нибудь придумать??... Или ты как пеналду - только чужое замыкаешь???... Хе-хе...

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Память отшибло?Карыч первым использовал "Хе-хе".

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