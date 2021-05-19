"Ювентус" - обладатель Кубка Италии

Фото: twitter.com/juventusfc

В финальном матче Кубка Италии "Ювентус" одержал победу над "Аталантой".

Открыл счет в матче хавбек "Юве" Деян Кулусевски, отправив мяч в сетку красивым обводящим ударом. Спустя 10 минут украинец Руслан Малиновский сравнял счет. Точку в матче поставил Федерико Кьеза.

Для "Ювентуса" эта победа в кубке стала 14-й в истории, что является лучшим показателем в турнире.

"Аталанта" - "Ювентус" 1:2

Голы: Кулусевски, 31 - 0:1, Малиновский, 41 - 1:1, Кьеза, 73 - 1:2

"Аталанта": Голлини, Хатебур (Иличич, 76), Ромеро, Толои (Гимшити, 76), Гозенс (Миранчук, 83), Малиновский (Муриэль, 68), де Рон, Пессина (Пашалич, 68), Фройлер, Паломино, Сапата.

"Ювентус": Буффон, Кьеллини, Данило, де Лигт, Куадрадо, Рабьо, Бентанкур, Кулусевски (Бонуччи, 83), Маккенни, Кьеза (Дибала, 74), Роналду.

Удаление: Толои (88).

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