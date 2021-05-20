Александр Емельяненко готов помочь Дзюбе подготовиться к матчу MMA
Фото твиттер "Зенита"
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко отреагировал на желание форварда "Зенита" Артема Дзюбы попробовать себя в ММА.
"Слышал, что Артем Дзюба хотел бы попробовать себя в ММА. Я готов помочь ему подготовиться. Однако драться с ним я не хочу: не поднимется у меня рука на капитана национальной сборной по футболу.
Знаю, что он занимался с Волковым и Тарасом Кияшко. И, насколько я слышал, он совсем неплох. Поэтому если будет желание, двери моего зала для тебя открыты, Артем!" - заявил Емельяненко.
В минувшем сезоне РПЛ Дзюба выиграл гонку бомбардиров, забив 20 голов.
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