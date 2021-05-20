Эллардайс покидает "Вест Бромвич"

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Эллардайс покидает "Вест Бромвич"Фото: ФК "Вест Бромвич"

Наставник "Вест Бромвича" Сэм Эллардайс сообщил, что покинет клуб.

"Мне очень приятно, что клуб хотел оставить меня. Однако я не тренер на долгосрочную перспективу, а им нужен такой. Вы все знаете, что я тренер на короткий период, вы все считаете меня таким последние шесть лет. Я такой, именно так вы и продолжите думать.

Я просто хочу сказать болельщикам "Вест Брома" - мне грустно, что я не удержал клуб в АПЛ. Придет кто-то другой", - приводит слова тренера сайт клуба.

Напомним, что в карьере Эллардайса это первый вылет его команды в Чемпионшип.

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