Главные новости дня: 19 мая

Фото: twitter.com/juventusfc

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 мая.

"Ювентус" - обладатель Кубка Италии.

ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции.

"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4.

"Арсенал" в компенсированное время вырвал победу над "Кристал Пэлас".

Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020.

"Челси" теряет Нголо Канте.

Жоан Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны".

Два немецких клуба нацелились на хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова.

"Реал" намерен продлить контракт с Каримом Бензема.

Хави отклонил два топ-предложения.

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