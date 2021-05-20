Главные новости дня: 19 мая
Фото: twitter.com/juventusfc
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 мая.
"Ювентус" - обладатель Кубка Италии.
ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции.
"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4.
"Арсенал" в компенсированное время вырвал победу над "Кристал Пэлас".
Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020.
"Челси" теряет Нголо Канте.
Жоан Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны".
Два немецких клуба нацелились на хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова.
"Реал" намерен продлить контракт с Каримом Бензема.
Хави отклонил два топ-предложения.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции
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"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4, "Вест Хэм" сместил "Тоттенхэм" из зоны еврокубков
-
"Ювентус" - обладатель Кубка Италии
-
"Арсенал" в компенсированное время вырвал победу над "Кристал Пэлас"
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"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"
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Главные новости дня: 19 мая
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ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции
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1
"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4, "Вест Хэм" сместил "Тоттенхэм" из зоны еврокубков
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14
"Ювентус" - обладатель Кубка Италии
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Мбаппе и ПСЖ не могут согласовать срок действия нового контракта
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Чорлука проигнорировал предложение от ЦСКА
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"Тоттенхэм" проиграл "Астон Вилле", "Эвертон" переиграл "Вулверхэмптон"
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Форвард "Спартака" вызван в олимпийскую сборную Аргентины
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Агент Жиру прокомментировал слухи об интересе "Спартака"
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Лапорта хочет оценить финансовые последствия увольнения Кумана
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18