Главные новости дня: 19 мая

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Главные новости дня: 19 маяФото: twitter.com/juventusfc

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 мая.

"Ювентус" - обладатель Кубка Италии.

ПСЖ обыграл "Монако" Головина и завоевал Кубок Франции.

"Ливерпуль" разгромил "Бернли" и вошел в топ-4.

"Арсенал" в компенсированное время вырвал победу над "Кристал Пэлас".

Сборная Германии объявила заявку на Евро-2020.

"Челси" теряет Нголо Канте.

Жоан Лапорта определился с кандидатом на пост главного тренера "Барселоны".

Два немецких клуба нацелились на хавбека "Локомотива" Дмитрия Баринова.

"Реал" намерен продлить контракт с Каримом Бензема.

Хави отклонил два топ-предложения.

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"Ливерпуль" в топ-4, "Вест Хэм" лишает "Арсенал" Лиги Европы: все результаты 37-го тура АПЛ

"Ливерпуль" в топ-4, "Вест Хэм" лишает "Арсенал" Лиги Европы: все результаты 37-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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