Лэмпард может возглавить вылетевший из АПЛ клуб

Фото: инстаграм Лэмпарда/Автор неизвестен

"Вест Бромвич" занимается поиском нового тренера на замену Сэму Эллардайсу, который покидает клуб.

По сведениям Sky Sports, основными кандидатами являются Фрэнк Лэмпард и Крис Уайлдер.

Напомним, что по итогам сезона АПЛ "Вест Бромвич" вылетел в Чемпионшип.

Последним клубом Лэмпарда был "Челси", который он возглавлял с 2019 по 2021 год.

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