Кержаков высказался о своем визите в Нижний Новгород
Фото: инстаграм Кержакова
Экс-тренер "Томи" Александр Кержаков находится в Нижнем Новгороде.
38-летний тренер опубликовал в сторис инстаграма фото нижегородского футбольного стадиона.
"Опубликовал фото стадиона - и что? Когда будет что-то конкретное, то вы узнаете сразу. Не нужно строить догадки по моему инстаграму. Ничего нового не произошло с того момента, когда я давал комментарий по этой теме", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".
Напомним, что по итогам сезона "Нижний Новгород" вышел в РПЛ, а "Томь", которую возглавлял Кержаков, вылетела из ФНЛ.
Читайте также: В "Нижнем Новгороде" подтвердили переговоры с Кержаковым. | http://soccernews.ru
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