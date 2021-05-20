Кержаков высказался о своем визите в Нижний Новгород

Фото: инстаграм Кержакова

Экс-тренер "Томи" Александр Кержаков находится в Нижнем Новгороде.

38-летний тренер опубликовал в сторис инстаграма фото нижегородского футбольного стадиона.

"Опубликовал фото стадиона - и что? Когда будет что-то конкретное, то вы узнаете сразу. Не нужно строить догадки по моему инстаграму. Ничего нового не произошло с того момента, когда я давал комментарий по этой теме", - приводит слова Кержакова "Чемпионат".

Напомним, что по итогам сезона "Нижний Новгород" вышел в РПЛ, а "Томь", которую возглавлял Кержаков, вылетела из ФНЛ.

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