"Тоттенхэм" может пригласить Гаттузо

1 Теги тоттенхэмдженнаро гаттузонаполи

"Тоттенхэм" может пригласить ГаттузоФото: инстаграм Гаттузо

Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо попал в шорт-лист "Тоттенхэма".

По сведениям CalcioNapoli24, президент "шпор" Дэниэл Леви следит за работой Гаттузо в "Наполи". Отмечается, что Леви нравится качество игры неаполитанцев, а также идеи, которые были использованы в матчах с "Миланом" и "Ромой".

Соглашение Гаттузо с "Наполи" истекает по окончании сезона.

Напомним, что в апреле "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью. С тех пор и.о. тренера является Райан Мейсон.

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