"Тоттенхэм" может пригласить Гаттузо
Фото: инстаграм Гаттузо
Наставник "Наполи" Дженнаро Гаттузо попал в шорт-лист "Тоттенхэма".
По сведениям CalcioNapoli24, президент "шпор" Дэниэл Леви следит за работой Гаттузо в "Наполи". Отмечается, что Леви нравится качество игры неаполитанцев, а также идеи, которые были использованы в матчах с "Миланом" и "Ромой".
Соглашение Гаттузо с "Наполи" истекает по окончании сезона.
Напомним, что в апреле "Тоттенхэм" уволил Жозе Моуринью. С тех пор и.о. тренера является Райан Мейсон.
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|Вулверхэмптон
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|Арсенал Лондон
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|Астон Вилла
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|Вест Хэм Юнайтед
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|24
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|27
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