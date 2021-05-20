Вальверде о Месси: "Буду внукам рассказывать, что был игрок, способный обвести семерых и забить, а они будут отвечать, что дедушка несет чушь"

Фото: инстаграм Вальверде

Экс-тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде высказался о капитане каталонцев Лионеле Месси.

"Как я опишу Месси внукам? К тому времени будут уже игроки, которые окажут большое влияние на свое поколение, и о Месси немного забудут. В старости своим внукам я буду рассказывать, что был игрок, способный обвести семерых и забить, а они будут отвечать, что дедушка несет чушь.

Также было с Альфредо Ди Стефано, игры которого отнюдь не каждый из нас видел. К счастью, сейчас делается много записей, и все смогут насладиться выступлениями Месси", - приводит слова Вальверде Diario Sport.

Вальверде возглавлял "Барсу" с 2017 по 2020 год. Под его руководством клуб завоевал четыре трофея.

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