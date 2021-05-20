Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Шахтер"
Фото инстаграм Неймара
Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что в свое время "Шахтер" мог подписать Неймара.
"Мы были готовы приобрести Неймара в "Шахтер", однако "Сантос" запросил у президента Рината Ахметова 15 миллионов евро. Он ответил, что не будет платить такие деньги за одного футболиста", - приводит слова Луческу журналист Эмануэл Роша.
Напомним, что Неймар ушел из "Сантоса" в "Барселону" в мае 2013 года за 50 миллионов евро. С 2017 года бразилец выступает за ПСЖ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
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|56
|2
|Динамо Киев
|22
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|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13