Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Шахтер"

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Луческу рассказал о несостоявшемся переходе Неймара в "Шахтер" Фото инстаграм Неймара

Наставник киевского "Динамо" Мирча Луческу рассказал, что в свое время "Шахтер" мог подписать Неймара.

"Мы были готовы приобрести Неймара в "Шахтер", однако "Сантос" запросил у президента Рината Ахметова 15 миллионов евро. Он ответил, что не будет платить такие деньги за одного футболиста", - приводит слова Луческу журналист Эмануэл Роша.

Напомним, что Неймар ушел из "Сантоса" в "Барселону" в мае 2013 года за 50 миллионов евро. С 2017 года бразилец выступает за ПСЖ.

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