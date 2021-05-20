Аллегри и "Наполи" запланировали встречу

Фото: инстаграм Аллегри

"Наполи" по-прежнему проявляет интерес к Массимилиано Аллегри.

По сведениям Calciomercato, представители неаполитанцев встретятся с 53-летним специалистом на следующих выходных.

Напомним, что контракт нынешнего тренера "Наполи" Дженнаро Гаттузо истекает по окончании сезона.

Последним клубом Аллегри был "Ювентус", который он покинул в 2019 году.

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