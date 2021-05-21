"Милан" рассматривает Мхитаряна и еще двух игроков на замену Чалханоглу

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"Милан" рассматривает Мхитаряна и еще двух игроков на замену ЧалханоглуФото: инстаграм Мхитаряна

"Милан" находится в поиске нового полузащитника на случай ухода Хакана Чалханоглу.

По сведениям Football Italia, в шорт-лист "россонери" входят Родриго де Пауль ("Удинезе"), Йосип Иличич ("Аталанта") и Генрих Мхитарян ("Рома").

Отмечается, что основным кандидатом считается де Пауль, чья покупка обойдется в 35-40 миллионов евро. При этом Мхитарян летом станет свободным агентом.

Напомним, что Чалханоглу получил заманчивое предложение от катарского "Аль-Духайля". Игрок может заработать 32 миллиона евро за три года.

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