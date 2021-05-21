Колумбия лишится права проведения Кубка Америки

Фото: twitter.com/copaamerica

Аргентина станет единственной хозяйкой предстоящего Кубка Америки.

Как сообщает Marca, у Колумбии отберут право на проведение турнира из-за внутренних беспорядков и критической эпидемиологической ситуации.

Официально об этом решении КОНМЕБОЛ будет объявлено в ближайшее время.

Напомним, что Кубок Америки будет проходить с 13 июня по 10 июля.

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