Колумбия лишится права проведения Кубка Америки
Фото: twitter.com/copaamerica
Аргентина станет единственной хозяйкой предстоящего Кубка Америки.
Как сообщает Marca, у Колумбии отберут право на проведение турнира из-за внутренних беспорядков и критической эпидемиологической ситуации.
Официально об этом решении КОНМЕБОЛ будет объявлено в ближайшее время.
Напомним, что Кубок Америки будет проходить с 13 июня по 10 июля.
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