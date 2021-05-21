Стали известны детали контракта Агуэро с "Барселоной"

Теги барселонасерхио агуэромемфис депай

Стали известны детали контракта Агуэро с "Барселоной" Фото твиттер Серхио Агуэро

Нападающие Серхио Агуэро и Мемфис Депай могут перейти в "Барселону".

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, Агуэро заключит с каталонцами контракт до 2023 года, по которому будет получать меньше 10 миллионов евро за сезон. Подписание соглашения должно пройти после финала Лиги Чемпионов.

Что касается Депая, то ему будет предложен контракт до лета 2023 или 2024 года.

Напомним, что оба футболиста летом станут свободными агентами.

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