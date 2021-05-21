Павлюченко сравнил АПЛ и РПЛ
Фото инстаграм Романа Павлюченко
Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко сравнил уровни чемпионатов России и Англии.
"Я понял, что играть в АПЛ и играть в РПЛ - это как "Мерседес" и "Жигули". У меня часто спрашивают, где лучше, в Англии или в России. Я отвечаю: "Ну это примерно как на "Жигулях", а потом ты пересядешь на "Мерседес", - заявил Павлюченко.
Напомним, что в России Павлюченко наиболее известен по выступлениям за "Спартак" (2003-2008) и "Локомотив" (2012-2015). В Англии он с 2008 по 2011 год играл в "Тоттенхэме".
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