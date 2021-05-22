Журналист Скира назвал детали контракта Мозеса со "Спартаком"
Фото: твиттер "Спартака"
Журналист Николо Скира поделился деталями трансфера Виктора Мозеса в "Спартак".
"Сделка! "Спартак" выкупит футболиста за 5 миллионов евро. Контракт на три года", - написал журналист в своем твиттере.
Напомним, что "Спартак" взял в аренду Мозеса у "Челси" в октябре 2020 года, заплатив 300 тысяч евро.
Игрок провел за клуб 20 игр, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.
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