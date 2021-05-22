Мхитарян решил остаться в "Роме", несмотря на приход Моуринью
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян принял решение остаться в клубе.
По сведениям Calciomercato, футболист передумал уходить после встречи агента Мино Райолы с новым тренером команды Жозе Моуринью. Отмечается, что клуб доволен игроком и хочет сохранить его.
Ранее появилась информация, что Мхитарян хотел покинуть клуб именно из-за назначения Моуринью. Ранее у них был конфликт в "Манчестер Юнайтед", который привел к переходу игрока в "Арсенал".
В этом сезоне на счету Мхитаряна 14 голов и 11 ассистов в 35 играх.
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