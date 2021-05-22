AS подсчитала стоимость игрового времени и голов Азара для "Реала"

Фото: инстаграм Азара/Автор неизвестен

Вингер "Реала" Эден Азар пропускает заключительную игру сезона из-за травмы.

Испанская газета AS подсчитала, во сколько "Реалу" обошлась минута игрового времени и один гол бельгийца, исходя из его трансферной стоимости.

Так, минута игрового времени Азара стоила "Реалу" 39 400 евро. Каждый гол, а он забил их 5, - в 18,8 миллиона евро.

Напомним, что "Реал" приобрел Азара у "Челси" за 100 миллионов евро, которые нужно выплатить за 5 лет. Зарплата игрока составляет порядка 30 миллионов евро за сезон.

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