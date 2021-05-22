"Барселона" еще не предлагала Месси нового контракта

Фото твиттер Leo Messi

Капитан "Барселоны" Лионель Месси еще не определился со своим будущим.

По сведениям журналиста L’Équipe и France Football Флорана Торшю, каталонский клуб еще не делал аргентинцу предложений о продлении контракта.

Отмечается, что Месси может принять решение о своем будущем в середине июля после Кубка Америки.

Действующий контракт Месси с клубом истекает в июне этого года.

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