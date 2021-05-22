"Барселона" еще не предлагала Месси нового контракта

Теги барселоналионель месси

"Барселона" еще не предлагала Месси нового контракта Фото твиттер Leo Messi

Капитан "Барселоны" Лионель Месси еще не определился со своим будущим.

По сведениям журналиста L’Équipe и France Football Флорана Торшю, каталонский клуб еще не делал аргентинцу предложений о продлении контракта.

Отмечается, что Месси может принять решение о своем будущем в середине июля после Кубка Америки.

Действующий контракт Месси с клубом истекает в июне этого года.

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