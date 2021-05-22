"Интер" может расстаться с 5 игроками

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"Интер" может расстаться с 5 игрокамиФото: инстаграм Брозовича

"Интер" планирует расстаться с рядом футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.

Как сообщает Football Italia, команду летом точно покинут Александр Коларов и Эшли Янг, у которых истекают контракты с клубом.

Также "нерадзурри" готов продать Марцело Брозовича, интерес к которому проявляет ПСЖ. Кроме того, "Интер" готов отпустить Артуро Видаля и Алексиса Санчеса.

Напомним, что в этом сезоне "Интер" впервые за 11 лет завоевал чемпионство.

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