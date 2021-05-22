"Интер" может расстаться с 5 игроками
Фото: инстаграм Брозовича
"Интер" планирует расстаться с рядом футболистов, чтобы разгрузить зарплатную ведомость.
Как сообщает Football Italia, команду летом точно покинут Александр Коларов и Эшли Янг, у которых истекают контракты с клубом.
Также "нерадзурри" готов продать Марцело Брозовича, интерес к которому проявляет ПСЖ. Кроме того, "Интер" готов отпустить Артуро Видаля и Алексиса Санчеса.
Напомним, что в этом сезоне "Интер" впервые за 11 лет завоевал чемпионство.
Читайте также: Агент Лаутаро контактирует с двумя испанскими топ-клубами. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" вырвал победу над "Вильярреалом", "Барселона" одолела "Эйбар"
-
"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21
-
Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Луис Суарес высказался о чемпионстве "Атлетико"
-
"Интер" может расстаться с 5 игроками
-
"Барселона" еще не предлагала Месси нового контракта
-
"Реал Сосьедад" сыграет в Лиге Европы, "Эльче" спасся от вылета
-
"Реал" вырвал победу над "Вильярреалом", "Барселона" одолела "Эйбар"
-
2
"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21
-
1
Месси высказался о значимости победы в Кубке Испании для "Барселоны"
-
Сульшер требует от "МЮ" подписать Роналду, Кейна или Санчо
-
Зарема конфликтует с директором "Спартака" Поповым
-
Экс-вратарь "Барселоны" умер в возрасте 46 лет
-
Определились лучший бомбардир и ассистент Бундеслиги-2020/21
-
2
Месси рассказал, кто заставлял его бриться
-
Левандовски превзошел рекорд Герда Мюллера
-
AS подсчитала стоимость игрового времени и голов Азара для "Реала"
-
Мхитарян решил остаться в "Роме", несмотря на приход Моуринью
-
"Бавария" и "Боруссия" завершили чемпионат победами, "Арминия" спаслась от вылета: все результаты 34-го тура Бундеслиги
-
Журналист Скира назвал детали контракта Мозеса со "Спартаком"
-
4
Опрос: Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
-
Трезеге высоко отозвался о Головине
-
"Химки" предложили Глушакову продлить контракт
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17