Сборная России прибыла на сбор в Австрию

Фото: твиттер сборной России

Наставник сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему команда проводит сбор в Австрии.

"Мы здесь готовились к ЧМ-2018, постараемся выполнить то, что запланировали. Тут хороший, чистый воздух, хорошее питание, идеальные поля. Немного далеко от родных и близких. Это способствует к подготовке", - заявил Черчесов.

Напомним, что 1 июня Россию ожидает товарищеская игра с Польшей. Евро-2020 начнется 11 июня.

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