Облак выиграл трофей Саморы
Фото: твиттер "Атлетико"
Вратарь "Атлетико" Ян Облак стал обладателем трофея Саморы, который достается лучшему вратарю Ла Лиги.
В текущем розыгрыше чемпионата 28-летний словенец провел 38 игр и пропустил 25 голов. 18 матчей он отстоял на ноль.
Отметим, что Облак завоевал эту награду в 5-й раз. Ранее он был награжден в 2016, 2017, 2018, 2019 годах.
До него только два вратаря выигрывали награду пять раз - Виктор Вальдес и Антони Рамальетс, выступавшие за "Барселону".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14