Облак выиграл трофей Саморы

Теги атлетико мадридян облак

Облак выиграл трофей СаморыФото: твиттер "Атлетико"

Вратарь "Атлетико" Ян Облак стал обладателем трофея Саморы, который достается лучшему вратарю Ла Лиги.

В текущем розыгрыше чемпионата 28-летний словенец провел 38 игр и пропустил 25 голов. 18 матчей он отстоял на ноль.

Отметим, что Облак завоевал эту награду в 5-й раз. Ранее он был награжден в 2016, 2017, 2018, 2019 годах.

До него только два вратаря выигрывали награду пять раз - Виктор Вальдес и Антони Рамальетс, выступавшие за "Барселону".

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