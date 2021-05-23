Симеоне прокомментировал победу "Атлетико" в Ла Лиге
Фото: твиттер "Атлетико"
Наставник "Атлетико" Диего Симеоне высказался о победе в чемпионате.
"Я рад, что в такой трудный год, когда так много людей покинули нас из-за вируса, "Атлетико" стал чемпионом. Сложный год, как и наша история, однако сейчас один из лучших моментов для трофея.
Ощущения другие в отличие от 2014 года. Мир переживает очень печальную ситуацию, и я надеюсь, что мы смогли порадовать многих людей. Мне приходит в голову смеяться, для меня естественно смеяться, я не знаю почему, однако я смеюсь, это радость, которая исходит из меня.
Сегодня я вспоминал момент, когда мог уйти из клуба. Однако я сказал, что собираюсь остаться, так как я думал, что у "Атлетико" есть будущее, и я не ошибался. Клуб продолжает расти, мы проделали огромную работу", - приводит слова Симеоне Marca.
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"Атлетико" - чемпион Испании сезона 2020/21
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14