Симеоне прокомментировал победу "Атлетико" в Ла Лиге

1 Теги атлетико мадриддиего симеоне

Симеоне прокомментировал победу "Атлетико" в Ла ЛигеФото: твиттер "Атлетико"

Наставник "Атлетико" Диего Симеоне высказался о победе в чемпионате.

"Я рад, что в такой трудный год, когда так много людей покинули нас из-за вируса, "Атлетико" стал чемпионом. Сложный год, как и наша история, однако сейчас один из лучших моментов для трофея.

Ощущения другие в отличие от 2014 года. Мир переживает очень печальную ситуацию, и я надеюсь, что мы смогли порадовать многих людей. Мне приходит в голову смеяться, для меня естественно смеяться, я не знаю почему, однако я смеюсь, это радость, которая исходит из меня.
Сегодня я вспоминал момент, когда мог уйти из клуба. Однако я сказал, что собираюсь остаться, так как я думал, что у "Атлетико" есть будущее, и я не ошибался. Клуб продолжает расти, мы проделали огромную работу", - приводит слова Симеоне Marca.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Почему бы и не посмеяться?))Вспоминая провалы Барсы с Гранадой и еще кем-то.Ха-ха-ха-ха!

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