"Ювентус" может обменять Дибалу на игрока "Атлетико"

Фото: Твиттер @PauDybala_JR

"Атлетико" нацелился на форварда "Ювентуса" Пауло Дибалу.

Как сообщает Cadena SER, "старая синьора" готова обменять аргентинца на вингера Анхеля Корреа, но наставник "матрасников" Диего Симеоне не хочет отпускать игрока.

Отмечается, что "Ювентус" готов расстаться с Дибалой, чтобы разгрузить зарплатную ведомость. Футболист получает 7 миллионов евро за сезон.

В этом сезоне Корреа провел 48 игр, забил 9 голов и отдал 11 ассистов. На счету Дибалы 5 голов и 3 результативные передачи в 26 матчах.

Читайте также: "Атлетико" и "ПСЖ" интересуются защитником "Лейпцига". | http://soccernews.ru