Заболотный: "В мире СМИ меня называют деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным"

2 Теги россияантон заболотный

Заболотный: "В мире СМИ меня называют деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным" Фото сайт РПЛ

Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, как относится к критике в свой адрес.

"Не могу сказать, что в "Сочи" не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает. Игра против Сербии - точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ меня называют деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал", - приводит слова Заболотного "Чемпионат".

Заболотный играл в "Сочи" с лета 2019 года. За это время он провел 52 игры, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Месси:"Меня кличут ленивым , безграмотным,бессовестным,бесчестным,хамоватым и карликовым балбесом,но я могу гордо заявить , что всё... это... правда!Я максимально оторван от реальности ... и скоро сойду с ума,если со мной не переподпишут контракт ещё на миллиард евро за 5 лет!...Хе-хе..."

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Данное мнение высказывают не СМИ,дурачок,а рядовые пользователи,обременённые умом и не очень.

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