Заболотный: "В мире СМИ меня называют деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным"

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Форвард сборной России Антон Заболотный рассказал, как относится к критике в свой адрес.

"Не могу сказать, что в "Сочи" не было давления. Всегда были разговоры, что это такой-сякой клуб. Опыт общения со специалистами и хейтерами прибавился. Сегодня хочется, чтобы побольше хейтили. Это только заряжает. Игра против Сербии - точка отправления. Именно после того хейта стал адекватно относиться. Зарядился зимой от этого. Поэтому это была отправная точка.

Есть мир футбола, а есть мир СМИ. В мире СМИ меня называют деревянным, а в мире футбола считаю себя пластичным. Я за год прибавил в завершении, так как много над этим работал", - приводит слова Заболотного "Чемпионат".

Заболотный играл в "Сочи" с лета 2019 года. За это время он провел 52 игры, в которых забил 15 голов и отдал 11 результативных передач.

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