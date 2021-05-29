Швеция в товарищеском матче обыграла Финляндию

Фото: твиттер сборной Швеции

В товарищеской игре сборная Швеции одержала победу над Финляндией.

Напомним, что Финляндия будет соперником сборной России по групповой стадии Евро-2020.

Швеция - Финляндия 2:0

Голы: Квайсон, 22 - 1:0, Ларссон (пен), 58 - 2:0

Швеция: Ольсен, Даниэльссон, Нильссон, Бенгтссон, Крафт, Классон (Кулусевски, 78), Сванберг (Свенссон, 78), Форсберг (Сема, 66), Ларссон (Каюсте, 67), Квайсон (Исак, 84), Берг (Ларссон, 67).

Финляндия: Йоронен, Уронен (Хямяляйнен, 87), Вяйсянен, Ояла (Вяйсянен, 62), Иванов, Валакари, Алхо (Сойри, 69), Спарв (Лам, 46), Ассехнун (Кауко, 46), Риски (Йенсен, 62), Лаппалайнен.

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