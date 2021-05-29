Швеция в товарищеском матче обыграла Финляндию

Теги швецияфинляндия

Швеция в товарищеском матче обыграла ФинляндиюФото: твиттер сборной Швеции

В товарищеской игре сборная Швеции одержала победу над Финляндией.

Напомним, что Финляндия будет соперником сборной России по групповой стадии Евро-2020.

Швеция - Финляндия 2:0

Голы: Квайсон, 22 - 1:0, Ларссон (пен), 58 - 2:0

Швеция: Ольсен, Даниэльссон, Нильссон, Бенгтссон, Крафт, Классон (Кулусевски, 78), Сванберг (Свенссон, 78), Форсберг (Сема, 66), Ларссон (Каюсте, 67), Квайсон (Исак, 84), Берг (Ларссон, 67).

Финляндия: Йоронен, Уронен (Хямяляйнен, 87), Вяйсянен, Ояла (Вяйсянен, 62), Иванов, Валакари, Алхо (Сойри, 69), Спарв (Лам, 46), Ассехнун (Кауко, 46), Риски (Йенсен, 62), Лаппалайнен.

Читайте также: Сборная Италии разгромила сборную Сан-Марино в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мхитарян отклонил предложение "Зенита"

Мхитарян отклонил предложение "Зенита"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов