Мхитарян согласился на условия "Ромы"
Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен
Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян, судя по всему, останется в клубе.
По сведениям Il Romanista, армянин согласился на предложение "волков", которое предусматривает контракт на два года с опцией продления еще на год.
Отмечается, что Мхитаряну поступали предложения от "Зенита" и "Монако", однако они его не устроили.
Подписание нового контракт с "Ромой" должно состояться в ближайшее время.
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