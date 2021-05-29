Мхитарян согласился на условия "Ромы"

Фото: инстаграм Мхитаряна/Автор неизвестен

Хавбек "Ромы" Генрих Мхитарян, судя по всему, останется в клубе.

По сведениям Il Romanista, армянин согласился на предложение "волков", которое предусматривает контракт на два года с опцией продления еще на год.

Отмечается, что Мхитаряну поступали предложения от "Зенита" и "Монако", однако они его не устроили.

Подписание нового контракт с "Ромой" должно состояться в ближайшее время.

Читайте также: Мхитарян отклонил предложение "Зенита". | http://soccernews.ru